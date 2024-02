’Veleggiata culturale’, successo per l’evento

Lusinghiero successo della "veleggiata culturale" promossa dall’associazione "Liberi nel vento" domenica scorsa nella biblioteca civica di Fermo. L’evento titolato "Dialogare" è iniziato con i saluti ai relatori e ai partecipanti dell’amministrazione comunale, tra cui l’assessore Micol Lanzidei. A seguire la scrittrice Eleonora Goio e la presentazione del suo libro "Infinitamente acqua". Il prof Ettore Fedeli ha tenuto una lezione una lezione sul "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" di Galileo Galilei. Molti gli spunti di riflessione proposti dal professore per parlare di un periodo e di una intuizione importante, il "passaggio" dalla concezione geocentrica, a quella eliocentrica. Affascinante la lezione tenuta dalla Direttrice della Biblioteca" Maria Chiara Leonori, che ha mostrato preziosi volumi del 1500 e del 1600. Una splendida giornata di cultura che si è conclusa con la visita alla Cisterne Romane: "Una giornata – il commento del presidente della Liberi nel vento, Daniele Malavolta - che ha fatto da apertura alla stagione sportiva 2024 della nostra associazione che promuove lo sport dells vela, per cui dispone le imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica, le derive della classe 2.4mR ed Hansa 303. Grazie per l’accoglienza alla Biblioteca e al Comune di Fermo".