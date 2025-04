Veleggiata di Porto San Giorgio. Ordinanza della guardia costiera

La guardia costiera di Porto San Giorgio rende noto che oggi dalle ore 10 e fino alle ore 16 il tratto di mare antistante il litorale del comune di Porto San Giorgio (FM) sarà interessato dalla regata velica denominata "Veleggiata di Porto San Giorgio, barche di altura", organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Porto San Giorgio, alla quale parteciperanno unità che opereranno all’interno di un campo di gara. Per tale evento ordina Interdizione del campo di gara, secondo le tempistiche riportate e il divieto a: navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità, sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla gara;) praticare la balneazione; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare e garantire un idoneo collegamento, con la stessa guardia costiera

tramite il recapito

telefonico al numero 1530 e/o via VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza. Le unità in navigazione a distanza inferiore ai 300 metri rispetto al campo di gara dovranno procedere

a velocità ridotta, prestando particolare attenzione allo svolgimento della regata e a tutto il movimento che inevitabilmente si creerà nella zona.

s.s.