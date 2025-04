Vende droga a un alunno minorenne. Blitz della polizia davanti alla scuola

Lo tenevano d’occhio da un po’ di tempo perché considerato un personaggio estremamente pericoloso e in grado di controllare diverse piazze di spaccio del Fermano, comprese quelle delle scuole. Ed è stato proprio davanti ad una scuola di Porto San Giorgio che i poliziotti della squadra mobile di Fermo lo hanno colto sul fatto. Il blitz è scattato ieri mattina e in manette è finito un 20enne di origini nordafricane domiciliato a Fermo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti come rapine, aggressioni, furti e reati legati al traffico di droga. Gli investigatori della squadra mobile, come stanno facendo da giorni nei vari istituti scolastici per contrastare il fenomeno dello spaccio tra i giovanissimi, si sono appostati davanti alla scuola in abiti borghesi, facendo in modo di non essere notati. Dopo una breve attesa, hanno visto arrivare il 20enne e lo hanno tenuto d’occhio per tutto il tempo in cui ha stazionato nel piazzale antistante. Poi, ad un certo punto, si è avvicinato un minore che ha dato dei soldi al giovane nordafricano, il quale, a sua volta gli ha teso la mano e gli ha consegnato un piccolo involucro. A quel punto quello che era solo un sospetto è diventato qualcosa di più e i poliziotti in borghese hanno deciso di intervenire bloccando il 20enne e quello studente minorenne che aveva tutto l’aspetto di un acquirente. Il tutto sotto gli occhi attoniti di passanti e studenti. Il giovane nordafricano è stato immediatamente perquisito e, addosso, gli agenti hanno rivenuto quantitativi di diversi tipi di droga pronti per essere spacciati. Addosso allo studente è stata trovata invece una dose, che il ragazzo ha dichiarato di aver appena acquistato per uso personale. Lo spacciatore è stato condotto in questura per le operazioni di rito, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio. Un’operazione estremamente importante, quella messa segno dalla polizia, che ha permesso di neutralizzare e incastrare il pusher delle scuole. Purtroppo non è la prima volta che gli spacciatori si infiltrano nel mondo scolastico e persino quello delle scuole medie. Sono diversi gli episodi e le operazioni messe a segno dalle forze dell’ordine con le quali sono riusciti a disarticolare delle vere e proprie piazze di spaccio che ruotavano dentro e fuori gli istituti scolastici. Andando a ritroso nel tempo, va ricordata la banda di Latin King che aveva preso piede a Porto San Giorgio e in particolare alla scuola media "Nardi". Poi i pusher, che alcuni anni fa, avevano istituito la loro piazza di spaccio davanti all’Itis "Montani" e quelli che invece avevano preso possesso di due scuole media di Fermo. Tutti spazzati via, ma mai abbassare la guardia.

Fabio Castori