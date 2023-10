Vende telefono, ma poi sparisce: denunciato

di Fabio Castori

Caccia alle truffe senza soluzione di continuità da parte dei carabinieri del Comando provinciale, che ha portato i militari dell’arma di Pedaso e di Porto Sant’Elpidio alla denuncia di tre persone in due casi distinti tra loro. Il primo episodio riguarda un siriano di 20 anni che ha sfruttato una piattaforma online per perpetrare una truffa a Pedaso. Il giovane, fingendo di vendere uno smartphone dal valore di 200 euro sul noto "marketplace" di Facebook, ha ingannato la vittima convincendola a eseguire un bonifico istantaneo di pari importo su un conto bancario in suo uso. Tuttavia, il ragazzo si è rivelato irreperibile, lasciando la vittima senza merce. Nel secondo caso, a Porto Sant’Elpidio, una complessa rete di indagini ha portato alla luce un reato di truffa in concorso e falso materiale commesso da privato. Una donna e un uomo, provenienti rispettivamente da Lucca e Livorno, hanno escogitato un piano elaborato per trarre un vantaggio ingiusto ad una donna di Porto Sant’Elpidio. Attraverso artifizi e raggiri orchestrati con contatti telefonici e una missiva contraffatta con intestazione del ministero dell’Interno, hanno convinto la malcapitata a effettuare bonifici su una carta PostePay loro intestata, promettendo di facilitare la pratica di cittadinanza italiana per la collaboratrice domestica della vittima. Una somma di 1.246 euro è stata trasferita, ma la pratica ovviamente non è mai stata avviata. In entrambi i casi, l’intervento dei carabinieri ha permesso di smascherare le truffe. Grazie all’analisi dei tabulati telefonici e delle prove documentali, sono state gettate le basi per il deferimento di questi pericolosi soggetti all’autorità giudiziaria competente. In un mondo sempre più interconnesso, l’azione di contrasto dei militari dell’Arma è di fondamentale importanza così come è necessario che tutte le vittime di truffe denuncino sempre al fine di consentire una dettagliata ricostruzione delle attività criminali di certe persone e dimostrare quindi la loro pericolosità in sede giudiziaria.