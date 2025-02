"Vendere i nostri prodotti è sempre più difficile"

Non bastassero le tante incognite e i tanti problemi che già assillano il distretto calzaturiero fermano, adesso si aggiunge anche l’introduzione (annunciata, poi rinviata, poi confermata) di dazi, con percentuali significative, verso il mercato americano. Dell’attuale situazione e delle possibili conseguenze per il mondo dei calzaturieri abbiamo parlato con Valentino Fenni, presidente sezione calzaturieri di Confindustria Fermo e vice presidente Assocalzaturifici. "Con l’insediamento della seconda amministrazione Trump alla presidenza degli Stati Uniti, c’è molta attenzione intorno ai possibili effetti dei nuovi dazi commerciali. Durante la campagna elettorale, Trump ha dichiarato di voler implementare una politica tariffaria aggressiva, con dazi del 60% su tutti i beni cinesi e del 10% o 20% su tutte le importazioni provenienti dal resto del mondo".

Presidente Fenni, quanto conta il mercato americano nell’export delle calzature Made in Marche?

"In base agli ultimi dati disponibili, gli Usa valgono più o meno come le vendite che si fanno annualmente in due mercati importanti come Belgio e Olanda, cioè circa 130 milioni di euro, mentre per la provincia di Fermo contano come le esportazioni in Russia, circa 60 milioni di euro pur avendo il doppio della popolazione".

Com’è la situazione attuale dei dazi verso il mercato americano?

"Già oggi, esistono differenze sostanziali tra categorie di prodotti. Ad esempio, si passa da un dazio dello 0,2% applicato sul legno a uno poco superiore al 10% su abbigliamento e calzature".

Qual è l’auspicio?

"I comparti del sistema moda subiscono già dazi significativi e quindi auspichiamo che siano esentati da ulteriori tariffe. L’unica cosa certa è che vendere i nostri prodotti diventa sempre più difficile. Mentre noi italiani cerchiamo di esportare in tutto il mondo, con una instabilità politica generale che crea insicurezza nei consumatori, gli altri Paesi impongono elevati dazi diretti e indiretti. Un po’ di sana reciprocità non guasterebbe, anche perché bisogna considerare che si mettono a rischio le nostre imprese e i posti di lavoro".

Resta un mercato su cui puntare?

"Come sezione calzature avevamo avviato un progetto per uno showroom collettivo permanente su New York, da mettere a disposizione per esposizioni periodiche e per appuntamenti. Ora dovremo rivedere i piani alla luce delle ultime novità, anche per evitare difficoltà ai nostri associati".

Un’altra criticità con cui fare i conti.

. Marisa Colibazzi