"Vendiamo soprattutto in Italia. Ma dobbiamo allargare i mercati"

Il Micam si conferma un appuntamento fieristico divisivo e ogni imprenditore lo vive in maniera diversa: c’è chi continua a puntarci e a crederci; chi (e sono sempre più numerosi) preferisce puntare su uno showroom milanese e, da ultimo, c’è chi va in controtendenza e, dopo aver scelto la via dello showroom, ha deciso di tornare in fiera. E’ il caso del calzaturificio Fontana di Montegranaro, produttore dei brand Fontana e Jackal Milano (uomo e donna di fascia medio alta): Luca Di Battista (42 anni) ha deciso di archiviare, dopo 3 anni) l’esperienza dello showroom e già nell’edizione di settembre è tornato tra i padiglioni della fiera Rho. "La scorsa stagione, c’è stato un sentore positivo per la mia azienda e la vendita dell’estivo è andata molto bene – racconta Di Battista – mentre in questa edizione stiamo registrando un andamento un po’ più lento". Il mercato principale dell’azienda è quello italiano "dove vendiamo l’80-90% del nostro prodotto, ma ci stiamo guardando intorno alla ricerca di nuovi mercati. Negli ultimi due anni sono aumentate le vendite all’estero, in Arabia, America, ma vogliamo cercare di allargare il nostro raggio d’azione".

A capo di un’azienda con 8 dipendenti, "ma erano molti di più fino a qualche anno fa", con tanto di outlet interno, Di Battista si dice determinato a portare avanti un più che necessario processo di internazionalizzazione della sua impresa tant’è che "per la prima volta volerò in Kazakistan per partecipare alla fiera di calzature". Bene gli aiuti che arrivano da Regione e Assocalzaturifici (associazione cui si è iscritto per intercettare agevolazioni per le fiere e non solo) ma per Di Battista gli sforzi andrebbero dirottati "nel cercare di incrementare le presenze dei buyer, nel portare in fiera gruppi di acquisto di cui possano beneficiare gli espositori".

Marisa Colibazzi