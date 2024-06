Vendita a Seri, c’è l’ok del ministero

A niente sono valse le richieste dei sindacati di approfondire tutte le proposte in campo o gli appelli delle istituzioni locali a non prendere decisioni ‘a precipizio’. Ieri è arrivato l’ok del ministero delle Imprese e del made in Italy alla cessione di Industria italiana autobus al gruppo Seri Industrial. Il ministero ha autorizzato Invitalia a sottoscrivere l’accordo per l’ingresso di Seri Industrial nel capitale di Industria italiana autobus con una partecipazione di controllo. La decisione, informa il Mimit, arriva in seguito alla delibera di Leonardo e Invitalia di accogliere l’offerta presentata dal gruppo che fa capo alla famiglia Civitillo al termine di un percorso per l’individuazione di un partner industriale che ha visto il coinvolgimento di numerosi operatori di mercato. "L’accordo garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti di Flumeri e Bologna. Prevede, inoltre, la realizzazione di un piano industriale focalizzato sulla produzione di autobus elettrici e su un rafforzamento della competitività dell’azienda", informa il ministero che, dunque, ha scartato definitivamente l’offerta presentata dalla cordata ‘bolognese’, giudicata carente dai tecnici del dicastero.