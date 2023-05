"Vendita al ribasso di Monte Urano Energia, persi 250mila euro"

Torna alla carica il gruppo di minoranza CambiAmo Musica in merito alla vendita della Monte Urano Energia. "La pima giunta Canigola ha venduto il 49% del capitale con regolare bando vinto da Prometeo Extra. Nel 2022 ci sono stati due bandi con avviso di vendita per il restante 51%: i primi sono andati deserti e alla fine si è passati alla trattativa privata sempre con la stessa societ. Poi la stessa maggioranza trainata dal Partito Democratico ha venduto il restante 51% incassando la somma senza motivare di fatto in consiglio comunale la destinazione dei proventi. Il capitale di Monte Urano Gas è formato dalla vendita del servizio e da immobili di cui una gran parte del mercato coperto. La vendita finale ha comportato un ribasso con una perdita di circa 250mila euro rispetto alla stima iniziale. Perché vendere una società partecipata che fa da collante con i cittadini in un momento storico dove gli utenti hanno il bisogno di confrontarsi con amministratori e gestori proprio sul fronte energetico?". Questo la domanda che si pone CambiAmo Musica. "Dopo il caos rincari del 2022 la paura di amministrare questa società è stata troppo forte confronto la gestione. Assessori e consiglieri di maggioranza hanno dichiarato che la società aveva poco utile: allora perché non ampliare altri servizi, redigere un piano industriale difendendo la comunità monturanese visto che il comando era in mano a noi cittadini? Per finanziare la campagna elettorale del 2024, per un campo da calcio in sintetico, per dei marciapiedi che sarebbero la normalità amministrativa di un ente di prossimità come il comune? Per una farmacia comunale che nel giro di pochi anni sarà venduta al privato? Non solo 250mila euro persi ma anche gli affitti prodotti da un piano commerciale che doveva essere un punto di rilancio del centro storico e che ora, non ha più nessun piano di ristrutturazione".