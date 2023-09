Vendita della società elettrica a Magliano di Tenna: Cesetti: "Dall'opposizione solo falsità"

La replica del sindaco Pietro Cesetti all’interrogazione del gruppo di minoranza ‘Solidarietà per Magliano’ sulla vendita della società elettrica comunale, innesca scintille durante il Consiglio. Giovedì ad animare la seduta dell’assise comunale le richieste di chiarimento sulla procedura di vendita della società elettrica. "Sono solo falsità e insinuazioni malevole - ha dichiarato Cesetti - con lo scopo di fare ostruzionismo e far perdere tempo, piuttosto che un’opposizione costruttiva. E’ stato l’allora Mise ad autorizzare la vendita della società elettrica perché un piccolo Comune come il nostro, non ha le risorse economiche ed umane necessarie a svolgere tale mansione. Le critiche riguardavano la società di consulenza Energy Advisors, che consideriamo competente; fra le altre cose anche le precedenti amministrazioni De Angelis-Paoloni, hanno fatto altrettanto. Il Comune ha ricevuto un’offerta economica di 912.000 euro, arrivano le critiche strumentali al fine unico di screditare il lavoro altrui, addirittura sul valore della stima, che è stata redatta in maniera ineccepibile secondo i dettami dell’Arera (Ente di controllo). Per quanto riguarda il bando Pnrr reti elettriche vinto da quest’Amministrazione dell’importo di 1.264.000,00 è posteriore all’inizio delle due vendite all’asta andate deserte. Nel terzo tentativo a procedura negoziata, dopo aver informato il Ministero competente, sono state invitate soltanto le società che avevano chiesto l’accesso agli atti e correttamente è stata data tale informazione. A nulla influisce il contributo a fondo perduto. Sarà sempre il Ministero che deciderà chi dovrà gestire il progetto".