Vendono online e spariscono: due condanne

Avevano incassato 3.500 euro per la fornitura di una partita di scarpe venduta online e poi erano scomparsi. Avevano dovuto però fare i conti con i carabinieri che li avevano scovati e denunciati. Nei guai erano finiti un rumeno di 46 anni e un giovane di 26 anni entrambi residenti nella provincia di Firenze. I due, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e sono finiti alla sbarra per rispondere del reato di truffa aggravata. Al termine del processo l’uomo è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione, la ragazza a un anno e otto mesi. A dare un nome e un volto ai due truffatori erano stati i militari dell’Arma di Montegranaro, dopo un’attività investigativa ad hoc, condotta anche con l’ausilio di tabulati telefonici e documentazione bancaria. Tutto era iniziato quando una donna di Montegranaro aveva acquistato su un sito internet, una partita di scarpe al prezzo di 3.500 euro, cifra apparentemente molto conveniente in relazione ai correnti prezzi di mercato. Dopo una prolungata trattativa con i venditori, avvenuta via mail e con contatti telefonici, la donna era stata indotta a versare la somma di 3.500 euro su un Iban indicato dai venditori. L’acquirente, dopo aver eseguito l’operazione bancaria aveva, però, atteso invano, per circa due settimane, l’invio della merce e aveva tentato di contattare i venditori che nel frattempo avevano rimosso l’inserzione sul sito internet, disattivando anche la casella di posta elettronica e il recapito telefonico. La donna aveva così segnalato la truffa ai carabinieri di Montegranaro. E così gli uomini dell’Arma, di concerto con l’autorità giudiziaria, avevano avviato un’approfondita attività investigativa, attività che aveva consentito di smascherare i due malviventi. Entrambi erano stati così denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo per truffa in concorso. Se ce ne fosse ancora bisogno questo è l’ennesimo episodio che conferma come sia necessario diffidare da annunci con prezzi particolarmente vantaggiosi, dietro ai quali potrebbero nascondersi vere e proprie associazioni criminali dedite a truffe e ricettazione di oggetti rubati.

Fabio Castori