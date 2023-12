Venduta la società elettrica. Quasi un milione al Comune

Il 22 dicembre a Osimo è stata ufficializzata la vendita della società elettrica di proprietà del Comune di Magliano di Tenna alla Dea (Distribuzione Elettrica Adriatica) con sede ad Osimo. La cessione porterà nelle casse del Comune fermano 912.000 euro, e metterà fine ad una lunga polemica che per mesi ha alimentato accesi scontri fra l’Amministrazione guidata dal sindaco Pietro Cesetti e il gruppo di minoranza ‘Solidarietà per Magliano’. "E’ stato un procedimento lungo e articolato – racconta Pietro Cesetti – avviato a giugno 2020 con la delibera consiliare con cui la nostra Amministrazione, metteva in vendita la società elettrica. Come abbiamo più volte ribadito, un piccolo Ente come il nostro non ha le risorse umane e le competenze per gestire una società elettrica, inoltre l’impianto aveva necessità di urgenti interventi di manutenzione". Sulla questione manutenzione, va ribadito un elemento importante, l’Amministrazione partecipando ad un bando ministeriale, era riuscito ad ottenere un finanziamento di 1.264.000 euro destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linea elettrica nel territorio comunale. La procedura prevede che il finanziamento in questione sarà accreditato alla Dea, che però dovrà investire tali risorse per manutenzione e interventi di miglioramento sulla rete elettrica di Magliano di Tenna. "Abbiamo sancito un passo importante – conclude Cesetti – non avevamo gli strumenti per gestire la società elettrica, ma ci sono altre importanti situazioni che vanno sottolineate. Nel 2030 come prevedono le normative nazionali, saranno azzerati i valori per la cessione di società come la nostra, significa che le piccole aziende verranno acquisite dalla grandi a costo zero. Noi siamo riusciti a ricavare un utile di 912.000 euro, e molte altre piccole società delle Marche stanno facendo lo stesso percorso. Se avessimo assecondato le richieste della minoranza e non avremmo venduto la società, avremmo dovuto rinunciare al finanziamento a fondo perduto di oltre un milione di euro. Questi interventi serviranno anche a mettere in sicurezza le cabine elettriche poste in pianura da possibili disastri come alluvioni e nubifragi. La minoranza in più occasione ha criticato la procedura, tanto da aver inviato esposti a più enti istituzionali. Abbiamo agito con massima trasparenza tanto che l’Arera, Sua di Fermo e altri enti di controllo, hanno evidenziato la regolarità ed efficacia della pratica".

Alessio Carassai