Venerdì si parla del conflitto in Ucraina

’Unione Popolare’ e ’Dipende da Noi’ presentano il libro ’La guerra capitalista’ scritto da Stefano Lucarelli, Emiliano Brancaccio e Riccardo Giammetti, alle 21,15 di venerdì nella sala Castellani in corso Castel San Giorgio, di fronte al teatro comunale, Porto San Giorgio. La presentazione è stata organizzata dai gruppi fermani di Unione Popolare e di Dipende da Noi e ad interloquire con Stefano Lucarelli, professore di economia politica all’Università di Bergamo, sarà Alessandro Volponi. Il sottotitolo, ’Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista’, consente di individuare il tema centrale del libro: gli autori partono dalla legge di centralizzazione dei capitali in sempre meno mani e dalla guerra economica tra capitali creditori e debitori per spiegare come le ragioni della guerra fra Russia ed Ucraina sia ben lontana dalle narrazioni più diffuse; non si tratta di una guerra per l’autodeterminazione di una regione o per la sovranità di una nazione, né per la denazificazione di un territorio o per la libertà di un popolo aggredito. Quel conflitto sanguinoso segna l’avvio di una contesa economica su vasta scala, che servirà a verificare se da ora in poi le regole del gioco economico si decideranno in base a un diverso ordine dei rapporti di forza globali.