Vent’anni di storia con gli Aleandri: "Grazie a tutto il nostro staff"

Una passione viscerale per il mondo del motocross, uno sport di fatica, fango e adrenalina, che quest’anno festeggia i 20 anni di attività. E’ stata fondata infatti nel 2003 l’associazione sportiva dilettantistica ‘Red Racing Promotion’, grazie all’impegno, dedizione e passione di tanti motociclisti del fuoristrada e soprattutto della famiglia Aleandri, che ha unito sotto un’unica bandiera tanti piloti. In un mondo declinato fortemente al maschile, la presidente del team è sempre stata una donna che risponde al nome di Daniela Aleandri. Purtroppo nel 2012 è venuto a mancare Francesco Aleandri, vice presidente della società e un vero punto di riferimento per tutta la squadra, tanto che il direttivo ha voluto dedicare alla sua memoria un apposito Trofeo, che oggi rappresenta un simbolo importantissimo per tutti i piloti, infatti, al termine di ogni stagione viene apposta sul trofeo una targa con il nome del miglior pilota che si e distinto e con i migliori risultati dell’anno in corso. Dal 2003 ad oggi l’associazione ha raccolto i frutti di tanto impegno con numerosi successi internazionali, nazionali, regionali e trofei di rinomato valore nei vari enti di promozione non solo nel motocross, ma anche nella velocità e nelle minimoto.

"Tutto questo è stato possibile – dichiara Daniela Aleandri – grazie al sostegno e costanza di tutto lo staff e del direttivo, che con pazienza e professionalità, anno dopo anno, hanno lavorato con passione e senso di responsabilità. A loro vanno aggiunti tutti i sostenitori sia economici che sportivi, che ci hanno consentito in questi 20 anni di essere sempre ai vertici dei vari campionati raccogliendo risultati sorprendenti. Il team Red Racing Promotion, è prima di tutto una grande famiglia dove la passione, la fatica e anche i sacrifici per il motocross vengono condivisi".

a. c.