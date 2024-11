Ventenne trovato ferito al volto e alla tesa a Lido Tre Archi

Fermo, 1 novembre 2024 – I soccorritori lo hanno trovato sanguinante mentre si trovava sul marciapiede, in via Nenni, a Lido Tre Archi e lo hanno subito soccorso considerato l’importante taglio che aveva sul viso e sospette lesioni che aveva sulla testa, probabilmente a causa di una aggressione o di una colluttazione. Protagonista di questo, ennesimo, inquietante episodio che si è verificato stamattina, intorno alle 8, è stato un giovane di circa 20 anni, di nazionalità albanese. Nonostante stesse perdendo parecchio sangue visto il taglio profondo che aveva sul viso, è stato lo stesso ragazzo a chiedere aiuto. Non ha mai perso conoscenza mentre i sanitari dell’automedica e i militi della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, lo medicavano prima di disporre il suo trasferimento al Pronto Soccorso di Fermo da dove, in mattinata, è stato deciso di portarlo direttamente al Torrette di Ancona, in eliambulanza. I carabinieri, intervenuti anche loro sul posto, hanno subito dato il via alle indagini per far luce su quanto accaduto. L’ultimo fatto di sangue nel quartiere risale appena all’altro ieri, al 30 ottobre, quando, a seguito di una violenta colluttazione un uomo era stato ricoverato in ospedale e un altro era stato fermato dalla Polizia di Stato.