"Venti anni di botte e terrore: sono viva solo grazie al maresciallo"

"Per venti anni ho vissuto una vita terribile e spaventosa, letteralmente un inferno dal quale sono uscita grazie al supporto dei carabinieri, che mi hanno fornito comprensione, sostegno piscologico e assistenza per quanto è riguardato la mia sicurezza e incolumità". A parlare è una donna di Montegranaro, che dopo una vita di soprusi, violenze, abusi fisici e psicologici, è riuscita ad uscire da quel tunnel infinito ed è tornata a vivere trovando il coraggio di denunciare il marito aguzzino, che ora finirà sotto processo.

Questa donna, che chiede di rimanere anonima per ovvi motivi, ha scritto una lettera di proprio pugno per ringraziare il maresciallo Espedito Avitabile, che in prima persona, venuto a conoscenza della drammatica situazione, si è esposto per mettere fine a quell’incubo insieme a militari dell’Arma di Montegranaro. "E’ grazie a loro se sono riuscita a uscire da quella relazione abusiva e pericolosa – spiega la donna – e una lettera per ringraziare il comando dei carabinieri di Montegranaro dal profondo del mio cuore per tutto ciò che hanno fatto per me è stato il minimo per ricambiare tanta disponibilità e professionalità. Un ringraziamento speciale va al maresciallo Avitabile e alla sua prontezza nel cercare una soluzione e mettere in atto le misure necessarie per tenermi al sicuro. Il suo supporto è stato fondamentale per la mia sopravvivenza. Non posso neanche immaginare cosa sarebbe successo se non fossi stata in grado di liberarmi di mio marito. Gli sono infinitamente grata per il suo coraggio, la sua dedizione e la sua gentilezza. Grazie alla sua competenza, ora mi sento al sicuro nella mia casa, che per anni è stata il luogo di terribili abusi ed eventi traumatizzanti. Da quando mio marito è stato rimosso dalla mia vita dormo tranquilla, un sonno profondo e pacifico che non pensavo fosse possibile riprovare. La presenza continua del maresciallo Avitabile e il suo impegno per la mia sicurezza mi hanno fatto sentire al sicuro e protetta".

La donna sottolinea le difficoltà di chi opera nell’Arma ma anche la grande professionalità e invita chi, come lei, ha vissuto o vive situazioni difficili tra le mura domestiche ad uscire allo scoperto e a denunciare certi episodi senza paura: "So che il lavoro del maresciallo Avitabile è difficile e spesso poco riconosciuto, ma per me è stato un vero salvatore, un angelo mandato dal cielo per ristabilire pace e tranquillità nella mia anima. Non so come ringraziarlo abbastanza per tutto quello che ha fatto per me, ma spero che queste parole possano almeno in parte esprimere la mia profonda gratitudine. Con tutto il mio cuore, lo ringrazio per la sua bravura, la sua professionalità e il suo altruismo. Ho subìto violenze di ogni tipo da mio marito per decenni senza trovare il coraggio di denunciarlo. Violenze che mi hanno spezzato le ali. Ed è per questo che voglio invitare tutte le "donne vittime" a non aver paura di denunciare i soprusi che subiscono e a rivolgersi sempre a persone come quella che ha aiutato me. E’ lì che troveranno l’unica soluzione a tutti i loro mali".

Fabio Castori