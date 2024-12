Venti presepi esposti nella sede del centro sociale

Venti presepi sono esposti nella sede del centro sociale del quartiere sud, in via Marsala n. 19 e saranno visitabili fino all’Epifania. Sono stati realizzati dai soci del centro : "Manualità e creatività nel lavoro degli iscritti" sottolinea il presidente del centro sociale, Aleandro Biondi: " Per il Natale si sono attivati gruppi di lavoro per la realizzazione di presepi di varia grandezza. Ne ospitiamo circa una ventina. Possono essere visti dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18. Gran parte dei lavori sono di materiale riciclato, conchiglie e legni di mare".