Ventilazione meccanica, a scuola i lavori di ammodernamento

Sono in via di ultimazioni i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici nella scuola di Montefalcone Appennino. Nelle ultime settimane sono stati istallati 7 nuovi sistemi Vmc (ventilazione meccanica controllata) grazie al finanziamento della Regione Marche per un valore di 28.000 euro; durante le festività sono stati effettuati a carico del Comune altri interventi di miglioramento degli impianti che hanno reso la struttura e i locali più sicuri e vivibili. "Siamo sempre stati molto attenti al mondo della scuola – spiega il sindaco Giorgio Grifonelli – i primi interventi sono iniziati nel 2019, poi a stralci riuscendo a captare le risorse dei vari bandi a disposizione abbiamo portato avanti una campagna di miglioramento per l’efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi per garantire una minore dispersione di calore, poi siamo passati agli impianti elettrici con lampade a basso consumo e infine quest’ultimo tassello l’installazione di nuovi Vmc, che interessano i locali dell’Infanzia, elementari e medie della scuola del paese. In particolare questi ultimi sistemi sono utili a rendere più salubre l’aria che alunni e insegnanti respirano durante la didattica".