Ventuno sindaci in assemblea per la sanità

Una posizione comune, per arrivare preparati all’incontro con l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini che ha chiesto di poter essere presente a Fermo il 12 di aprile. Doveva essere ieri l’assemblea dei sindaci del fermano a colloquio con la Regione, per sollevare le problematiche sanitarie di cui soffre, praticamente da sempre, il territorio. L’assessore ha chiesto di posticipare, il presidente della conferenza dei sindaci, Paolo Calcinaro, ha mantenuto comunque l’incontro di ieri con i colleghi, alla fine ne sono arrivati 21 su 40, proprio per confrontarsi e discutere della situazione del personale sanitario, della collaborazione con la strutture convenzionate, del futuro del vecchio Murri e del nuovo ospedale. C’erano anche, in via informale, le Rsu, con il vice coordinatore Giuseppe Donati che ha sottolineato ancora una volta le enormi difficoltà che i professionisti, operatori e dipendenti tutti del sistema sanitario pubblico all’Interno dell’azienda sanitaria territoriale di Fermo vive da tempo e che ha stressato fino all’inverosimile l’organizzazione. Tanti ancora i ritardi e le lentezze causati da passaggi autorizzativi e burocratici che dovevano essere risolti dal ripristino dell’autonomia delle Aziende, permangono tutti, a partire dall’incertezza sui budget che sono ad oggi provvisori, il ruolo di direttore ancora non assegnato, la certificazione dei fondi contrattuali definitivi 2022 e 2023: "Questi fattori causano la sostanziale paralisi del confronto ma anche di decisioni, che sono ormai improcrastinabili che riguardano soprattutto il personale in quella che è una vera emergenza occupazionale che non riguarda solo i medici m anche gli infermieri". È intervenuta anche la presidente dell’ordine dei Medici Anna Maria Calcagni che ha denunciato la grave carenza di medici sia ospedalieri che territoriali, con il grave fenomeno dei sanitari ‘a gettone’ che stanno complicando il mercato di reclutamento dei medici. Il sindaco Calcinaro, ascoltati gli interventi della RSU e dell’ordine dei medici, ha proposto ai colleghi sindaci di redigere un documento forte da inviare alla Regione prima del 12 aprile, per ribadire che senza nuove risorse il piano sociosanitario rischia di rimanere una scatola vuota. I primi cittadini hanno chiesto di riprende il documento redatto tutti insieme nel 2022 e rimasto lettera morta.