Verducci amaro:: "Non c’è nulla per le Marche"

È una condanna senza appelli quella del senatore del Pd Francesco Verducci nei confronti della manovra di Bilancio appena approvata in Senato: "Non c’è nulla per le Marche, sottolinea Verducci, Nulla sulle calamità naturali. Praticamente nulla sui crateri sismici. Il Governo Meloni volta le spalle a intere comunità di un entroterra senza servizi. Anche in questa legge di bilancio la destra ha detto no a un emendamento a mia prima firma sull’estensione della zona economica speciale (ZES) alle Marche. Solo propaganda fasulla, ma zero risposte. Continueremo questa battaglia perché è fondamentale. Con il suo no il Governo Meloni nega la possibilità di una ripartenza. È una legge pessima, che fa male al Paese. Che colpisce i più deboli. Che mette a rischio pesantemente la sanità pubblica. Già oggi le attese sono infinite, solo chi ha i soldi per andare dal privato può curarsi in tempo. Questa legge aggrava tutto questo". Per Verducci l’unica nota in qualche modo positiva sta nel fatto che è stato accolto in forma di ordine del giorno un suo emendamento per estendere la decontribuzione fiscale a lavoratori e imprese dell’area di crisi del distretto calzaturiero fermano-maceratese: "Su questo insisteremo per arrivare davvero ad uno stanziamento economico che faccia partire questo strumento indispensabile, chiesto con forza da associazioni di categoria e sindacati".