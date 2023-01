Verducci: un disegno di legge per non dimenticare l’Olocausto

Un disegno di legge per non dimenticare le tragedie dell’Olocausto: è la proposta presentata dal senatore Pd di Servigliano, Francesco Verducci. L’obiettivo? "Favorire la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in tutta Italia, al fine di promuovere nelle scuole viaggi nella storia e nella memoria nei campi italiani". Il senatore, legatissimo al suo territorio e al campo di prigionia di Servigliano, contribuì a fare di quest’ultimo, il 2 marzo 2022, un monumento nazionale. "Nel parco antistante, giocavo da bambino – fa sapere Verducci – e adesso ci giocano i miei figli, con altre generazioni di fermani. Penso tuttavia che sia doveroso ricordare come quel ‘Parco della pace’ dall’atmosfera oggi ricreativa, fosse stato un luogo di vicende terrificanti. Il muro e le baracche ancora in piedi sono una ferita aperta, la cui entità non dobbiamo mai smarrire. Quella ferita non si rimarginerà mai e tenerla aperta significa presidiare la democrazia e avere consapevolezza che ciò che è accaduto può tornare". Il campo di Servigliano è "l’unico in Italia a raccontare ogni tragedia del Novecento, dalla Prima guerra mondiale alla Guerra fredda, visto che dopo il Secondo conflitto mondiale il campo divenne un centro di raccolta profughi istriani e giuliano dalmati", dice Giordano Viozzi, presidente dell’associazione ‘Casa della memoria’. "Fino agli anni ’90, nessuno se ne occupò. Fu l’insegnante Filippo Ieranò a fare ricerca, dopo il suo arrivo a Fermo". Molte le fasi della storia che il campo attraversò: "Nel 1915, era luogo di prigionia per soldati austroungarici e nella Seconda guerra mondiale per greci e slavi (prima) e per soldati alleati (dopo)". Una storia che non si interruppe neppure con l’armistizio dell’8 settembre ‘43, "quando il campo venne lasciato a sé stesso". Poi, sarà preso dai nazisti. "La sera del 14 settembre 1943, i 2mila prigionieri del campo riuscirono a scappare. Durante la Prima guerra mondiale, il campo poteva ospitare 4mila prigionieri suddivisi in 32 baracche, mentre durante la Seconda venne dimezzato. Dopo la fuga dei prigionieri, il campo – continua il presidente – verrà riaperto ad ottobre ’43. I nazisti lo trasformano in un campo di concentramento per ebrei. Nei mesi, verranno organizzate azioni di disturbo e di guerriglia, portate avanti sia da bande partigiane sia da soldati precedentemente fuggiti. Il loro unico obiettivo era liberare il maggior numero di ebrei. L’azione più importante ebbe luogo il 4 maggio, quando il campo venne mitragliato dagli aerei inglesi e, grazie all’apertura di brecce nelle mura di cinta, si permise la fuga di diversi ebrei. Purtroppo, 31 di loro resteranno nel campo e il giorno dopo verranno condotti a Fossoli, nel campo di smistamento principale".

Nicolò Moricci