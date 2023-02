È tempo di Veregra Children Winter, la stagione di teatro per bambini e famiglie promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con Proscenio Teatro che, questo pomeriggio (alle ore 18) vedrà protagonista al teatro ’La Perla’ la favola de ‘La bella addormentata nel bosco’. Proposta proprio da Proscenio Teatro, la rappresentazione prevede una forte e bella interazione con il pubblico che renderà lo spettacolo ancora più divertente e coinvolgente.

L’ingresso unico è di 6 euro, con riduzioni per gruppi superiori a 10 persone. Inoltre, la particolarità di questa rassegna che si tiene di sabato pomeriggio, è data dalla possibilità per le famiglie di restare in città e, presentando il biglietto d’ingresso, cenare in uno dei locali convenzionati. Non solo: all’ingresso, sarà consegnato al pubblico un numero e, prima dello spettacolo ci sarà l’’estrazione di tre libri da regalare ai possessori dei tagliandini vincenti.

Un modo simpatico per promuovere la lettura tra le nuove generazioni. E restando in questo ambito, domani nella biblioteca comunale, alle ore 16, per la rassegna ‘Le Marche in gioco’, lettura di storia locale liberamente ispirata a ‘Lo tesoro de li monti de Santa Rosa’ dei ‘Quaderni di Stelletta’ e laboratorio a tema ludico per bambini dai 5 anni in su. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione allo 0734 890554.