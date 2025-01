Veregra Children Winter. In partenza la rassegna dedicata ai ragazzi

Sta per partire la rassegna di teatro per ragazzi ‘Veregra Children Winter, promossa dal Comune in collaborazione con Proscenio Teatro di Fermo. Si comincia sabato (ore 18, teatro La Perla) con ‘La favola delle nuvole e del profumo’, favola moderna ambientata in un futuro dove l’umanità vive sospesa sopra le nuvole. Un lavoro con canzoni, pupazzi e partecipazione del pubblico, di grandi e piccini in cui si parla del più grande trasloco che la storia abbia mai ricordato, dell’intero genere umano. E’ anche la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna e il racconto dello stralunato tentativo di dare corso a un’umanità davvero diversa. Uno spettacolo che è un tentativo di teatro per tutti, per i bambini, per i loro nonni, genitori, insegnanti, dove si affrontano argomenti di attualità con un linguaggio adatto alle nuove generazioni. Prevendite biglietti e abbonamenti su ciaotickets. Info: 331 4022876.