Veregra Street Festival. Ha preso il via la 27esima edizione

Dopo l’anteprima di lusso a Civitanova Marche, ha preso il via ieri sera la 27esima edizione del Veregra Street Festival, con l’allegra, bizzarra, curiosa, stravagante carovana di 40 tra artisti e compagnie provenienti dai 5 continenti, che animeranno il centro città nelle 9 location individuate, fino a domenica, con oltre 70 eventi e più di 135 spettacolarizzazioni. Un programma frutto di un’attenta programmazione e un’accurata selezione da parte del direttore artistico, Alessandra Levantesi, delle centinaia di adesioni pervenute in risposta alla Call for Artists. Ricchissima l’offerta di spettacoli che prende il via alle ore 19,30 e prosegue ininterrottamente e sempre a ingresso gratuito, tra musica live, carte e tarocchi, magia, acrobatica aerea con tessuti, acrobatica col palo, giocoleria, clownerie, show di fuoco, equilibrismo, danza, marching band, fino a mezzanotte.

Nel centro storico diverse associazioni propongono il cibo della tradizione locale nelle loro locande, con un’area riservata al cibo di qualità su ruote, con van, truck e furgoni provenienti da diverse regioni d’Italia e attrezzati per il confezionamento e la vendita di tante specialità. Per arrivare a Montegranaro, inoltre, è possibile approfittare del servizio transfer, con quattro bus da 50 posti: alle 19,30, due partiranno da Civitanova Marche e alle 19, altri due da Porto Sant’Elpidio con i rientri previsti fino alle 3 (stasera e domani). "Bellissima la sinergia coi Comuni di Civitanova Marche e di Porto Sant’Elpidio – commenta il sindaco, Endrio Ubaldi – I bus navetta effettueranno corse sia all’andata che al ritorno, favorendo una mobilità in piena sicurezza e comodità, evitando il problema della sosta. Stasera e domani avremo il post Festival, il Veregra Night, da mezzanotte con i Dj Set e l’ultima corsa sarà alle 3".

Interessante la mostra fotografica ‘Luci d’Artista’ realizzata in collaborazione col Laboratorio Fotografico ‘Crocenzi’. Info: veregrastreet.it.