Veregra Street Festival: si parte

In vista della 26esima edizione del Veregra Street Festival (20- 23 giugno), l’amministrazione ha deliberato e dato il via alle operazioni di propedeutiche alla realizzazione dell’evento. Intanto, è stato pubblicato il bando riservato alle giovani compagnie di teatro per ragazzi per partecipare alla 30ª edizione del Premio Otello Sarzi (scadenza il 22 marzo), poi è stata avviata la call for artists riservata a compagnie o singoli artisti che vogliano partecipare all’evento e che hanno tempo fino al 30 marzo per presentare la propria candidatura. Per quanto riguarda invece l’aspetto più squisitamente economico, è stato diramato l’avviso per la manifestazione di interesse per la raccolta pubblicitaria e il termine per le adesioni è fissato al 30 marzo. Hanno tempo fino al 10 maggio, gli operatori del commercio su aree pubbliche che siano interessati ad essere presenti negli spazi del Veregra Food.