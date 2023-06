Veregra Street Festival, va in archivio un’altra edizione di successo

Il Veregra Street Festival, edizione numero 25, si è confermato evento di grande richiamo: nelle quattro serate in cui artisti di strada e compagnie teatrali, hanno occupato e animato piazze, piazzette e slarghi, il pubblico si è accalcato per poter assistere alle numerose performance previste nel ricco cartellone stilato nella prima edizione la cui direzione artistica è stata in capo alla dirigente dell’ufficio cultura, Alessandra Levantesi. Una partecipazione che ha fatto gongolare gli amministratori comunali, più che soddisfatti nel vedere l’affluenza di tanti turisti, ma anche di gente del posto o del circondario. Una risposta di pubblico che non ha tradito le aspettative e che ha confermato l’appeal. Un festival che non si è fermato neanche nonostante la pioggia abbia provato, per qualche minuto a rovinare la festa: solo alcuni degli eventi si sono tenuti, giocoforza, al teatro ‘La Perla’, gli altri si svolti nelle location previste. Gettonatissime le serate del venerdì e del sabato in piazza Mazzini, ‘foderata’ di ragazzi richiamati dalla loro musica. Ha funzionato molto bene la sezione gastronomica: gremito il viale Gramsci, regno dello Street Food, così come prese d’assalto le locande.