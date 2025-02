Veregra street, via alle iscrizioni

Veregra Street Festival, è stata indetta la call for artists per quanti fossero interessati a partecipare alla 27esima edizione del festival degli artisti di strada. Entro il 25 aprile, possono presentare richiesta artisti singoli o compagnie, di qualunque nazionalità, con spettacoli di qualsiasi lingua, editi o inediti. Sono ammessi tutti i generi di spettacolo dal vivo. Gli interessati devono compilare il form (presente su www.comune.montegranaro-fm.it) e rimandarlo all’indirizzo veregrastreet@gmail.com. La direzione artistica opererà una selezione delle domande pervenute, dando particolare importanza a proposte provenienti da artisti e compagnie under 35. Il Festival sempre sostiene e promuove da sempre le tematiche dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu per cui l’auspicio è che vengano presentate proposte che tocchino tali temi.