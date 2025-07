Vergassola, Veneziani e De Silva. Un viaggio tra le pagine dei libri

Un viaggio tra le pagine dei libri, a raccontare storie e a vivere tante vite diverse. Nuovo successo di pubblico per la rassegna "Fermo sui Libri", giunta alla sua decima edizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fermo, dalla Biblioteca "Romolo Spezioli", dal Conservatorio "G. Battista Pergolesi" e con il contributo di numerosi sponsor privati e la direzione artistica di Oriana Salvucci, che quest’anno ha come tema centrale la virtù.

Protagonisti del secondo appuntamento, ieri sera, a Piazzale Azzolino, aperto dalla fisarmonica di Giorgio Monaldi del Conservatorio, sono stati l’attore Dario Vergassola ed il pedagogista Stefano Rossi con uno spettacolo dialogato sull’intelligenza del cuore. Storie che parlano al cuore, affrontando temi come la resilienza, la determinazione, il desiderio e l’empatia. Ma anche racconti che stimolano una mente critica, toccando argomenti complessi come il bullismo, la banalità del male, i meccanismi del conformismo e molto altro.

Le storie diventano così un punto di partenza per un confronto aperto e sincero, guidato da domande che invitano ad ampliare lo sguardo e il pensiero. Stefano Rossi è tra i massimi esperti di adolescenza del nostro Paese. La sua ricerca è iniziata 20 anni fa lavorando in centri per bambini e ragazzi che avevano un cuore pieno di tagli. Il Metodo Rossi, tramite storie e metafore evocative, propone un’educazione completa che faccia fiorire una mente critica, un timoniere in grado di pensare i propri e altrui pensieri; un cuore intelligente, delle vele in grado di riconoscere il proprio e altrui sentire. La sua ricerca si avvale di collaborazioni prestigiose sul piano scientifico ed editoriale.

Dario Vergassola è comico, attore, cantautore, scrittore e conduttore televisivo, insieme hanno davvero saputo parlare al cuore di tutti.

I prossimi appuntamenti con la rassegna sono già molto attesi. Il 5 luglio, ore 21.15, Piazzale Azzolino, lo scrittore Diego De Silva presenterà il suo ultimo libro in una lectio-intervista titolata "Lasciarsi senza volgarità". L’intervista sarà condotta dal giornalista Raffaele Vitali. Il 6 luglio, ore 21.15, sempre a Piazzale Azzolino il protagonista sarà lo storico dell’arte, Jacopo Veneziani, volto noto agli spettatori televisivi, grande esperto d’arte e divulgatore. Fin da sempre appassionato di storia dell’arte moderna, ha deciso di condividere in rete questa sua grande passione e dopo una breve parentesi su YouTube, ha cominciato a farsi strada anche sul piccolo schermo, prendendo parte al programma tv, Le parole della settimana condotto da Massimo Gramellini in onda su Rai3. Veneziani sarà protagonista con una lectio titolata Le virtù dell’inganno. Quando l’arte educa a dubitare. L’ingresso è sempre gratuito, inizio alle 21,15.