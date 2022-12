Veronica è medaglia di bronzo ai campionati Europei di nuoto

Tanti i lusinghieri risultati conquistati quest’anno da atleti elpidiensi medagliati ai quali l’amministrazione ha voluto dare la meritata visibilità in un anno in cui ricorreva un anniversario fortemente identitario come il 70ennale della città. Tra i tanti giovani che si sono distinti a livello nazionale, europeo e mondiale nelle più diverse discipline sportive, c’è Veronica Santoni (24 anni) che, agli Europei di nuoto ha conquistato la medaglia di bronzo. Santoni ha trascorso 20 anni in mare, per il nuoto in acque libere e, agli Europei ha disputando una gara di 25 km durata circa 5 ore. Il riconoscimento e la medaglia le sono arrivati qualche tempo dopo, in seguito alle decisioni dei giudici, e le hanno regalato una splendida fine d’anno. "Sono molto contenta di questa medaglia - commenta l’atleta che si divide tra Porto Sant’Elpidio e Roma dove milita nel Circolo Canottieri Aniene -; un obiettivo che mi ero posta a inizio stagione e che ripaga i sacrifici. Per il 2023 puntiamo alla qualificazione ai mondiali". "Quello di Veronica – conclude l’assessore allo sport, Ferracuti – è l’ennesimo risultato sportivo positivo di un anno speciale per lo sport cittadino".