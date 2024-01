Verso il Carnevale, aperte le iscrizioni per le maschere

Si avvicina il periodo del Carnevale e sono già aperte le iscrizioni per l’assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a Baraonda 2024-il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Sono previsti contributi differenziati per i Gruppi Mascherati che terranno conto dell’entità dei gruppi stessi, ogni Comune ha inoltre riservato dei posti per associazioni provenienti fuori dal proprio territorio comunale. Torna così il Carnevale in piazza, proseguendo un cammino lungo oramai 35 anni a Fermo e 27 a Porto San GiorgioL’iscrizione è gratuita, il bando e il relativo modulo di iscrizione sono scaricabili su sito www.proscenioteatro.it

Info: 335 5268147