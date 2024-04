Verso il Palio del Mare, eventi e novità per i rioni

Primo incontro amministrazione e organizzatori del Palio del Mare che quest’anno si terrà il 6 luglio presso il quartiere Faleriense, e come sempre sarà anticipato dalla cerimonia di benedizione e del giuramento il mercoledì 3 luglio alla chiesa Sacro Cuore di Gesù. Il briefing è stato fondamentale per poter confermare la vicinanza del Comune all’evento, con il massimo sostegno possibile sia per la serata sia per tutti gli eventi collaterali che verranno organizzati. Confermati anche i caporioni: Matteo Simoni per le Balene, Sonia Bordenga per i Cavallucci, Orietta Cicchinè per i Delfini, Michela Incipini per gli Squali e Fabio Alcida per le Sirene. La grande novità riguarda la corsa, momento clou dell’evento. "Abbiamo pensato ad una soluzione per trovare più atleti e rendere più avvincente la staffetta – spiega il presidente dell’Atletica Porto Sant’Elpidio Sante Isidori – speriamo che si riveli una scelta davvero efficace". A Matteo Simoni, caporione delle balene, il compito di annunciare le diverse novità, a partire dall’abbinamento di ogni rione ad un quartiere della città: le Balene, infatti, potranno avere un frazionista proveniente da Cretarola; i Cavallucci Marini potranno contare su 3 atleti del centro; i Delfini sono stati abbinati al quartiere Corva e avranno la possibilità di prendere 2 corridori; un solo corridore per le Sirene, abbinate col quartiere Marina Picena; così come gli Squali che potranno scegliere un atleta, in una specifica frazione, da Fonte di Mare. Gli organizzatori precisano che l’abbinamento è stato fatto in maniera proporzionale, secondo criteri numerici oggettivi legati alla popolazione attiva. A questo importante cambiamento si aggiungono modifiche anche su distanze e frazioni di gara: i primi 4 frazionisti correranno tutti mezza pista e, a differenza di quanto fatto negli scorsi anni, il quarto atleta non dovrà più rientrare nella categoria 11-15 bensì in quella da 11-13 anni. Le altre fasce restano invariate, con 3 corridori uomini dai 16 ai 40 anni, una donna della stessa fascia d’età e per ultimo un frazionista over 40. La penalità, in caso di corridore coinvolto in una frazione di età inferiore alla propria, sarà di 10 secondi rispetto al peggior tempo. Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha concluso augurando un buon lavoro agli organizzatori e affermando che "il coinvolgimento degli altri quartieri elpidiensi mostra ancor di più quanto il Palio sia importante per tutta la città, oltre la sua valenza turistica che vede ogni anno spostamenti anche da città limitrofe per assistere all’evento".

Nadir Tomassetti