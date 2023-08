Verso la Cavalcata, sabato c’è la Tratta dei Barberi

In attesa della Corsa al Palio dell’Assunta 2023, numerosi gli appuntamenti nei prossimi giorni: sabato 12 agosto piazza del Popolo ore 21.30, la Tratta dei Barberi con l’abbinamento dei cavalli alle contrade mediante sorteggio; lunedì 14 agosto, il Magnifico Corteo Storico in notturna che dalla Chiesa di San Zenone (ore 21) attraverserà piazza del Popolo fino ad arrivare in Cattedrale; il giorno di Ferragosto, dopo la cerimonia della giubba benedetta e consegnata al fantino sul sagrato della Cattedrale (ore 10.30), il Solenne Pontificale (ore 11.30); nel pomeriggio (ore 15 dalla Chiesa del Carmine), il corteo storico di trasferimento al campo di gara con la Corsa dei Cavalli in due batterie più finale dalle ore 17; festa della vittoria con musica fino a notte fonda. La novità per la 42esima edizione, riguarda la possibilità di acquistare il biglietto per la Corsa al Palio anche sul circuito on line Vivaticket oltre che nei seguenti punti vendita: piazza del Popolo presso la biglietteria dei Musei (ore 10-1315-19) e tabaccheria Cruciani; Villa Vitali presso la biglietteria del teatro (ore 16.30-19.30 esclusa domenica). Due le possibilità per gli spettatori: settore A partenza (20 euro senza riduzione); settore B accesso lungo viale XX Settembre, Vittorio Veneto e arrivo (12 euro intero - 6 euro ridotto valevole per i bambini tra i 6 e gli 11 anni, over 65 e accompagnatori di disabili).