Verso la proroga per la cassa integrazione

Verso una proroga per la cassa integrazione guadagni per il settore moda e quindi anche il settore calzaturiero. La difficile fase congiunturale del comparto impone alle aziende una gestione straordinaria dei rapporti di lavoro. Le imprese calzaturiere, malgrado la crisi, vogliono continuare a mantenere gli attuali livelli occupazionali per due principali motivi. Confidano in una ripresa del mercato e quindi del comparto e di conseguenza hanno bisogno delle necessarie competenze professionali per tornare ai normali livelli produttivi. Nel contempo, però per far fronte alla diminuzione degli ordini i calzaturieri hanno la necessità di disporre di adeguati strumenti come, appunto, la cassa integrazione.

Nei giorni scorsi nella sede del Ministero del Lavoro si è svolta una riunione molto importante proprio per verificare se è possibile prolungare la concessione della cassa integrazione anche nei prossimi mesi. Si è trattato di un approfondimento utile alla valutazione dell’andamento della cassa integrazione straordinaria accordata nell’ottobre scorso con il decreto legge n. 160/2024, in vigore fino al 31 gennaio 202. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, aprendo l’incontro con le amministrazioni regionali sui cui territori insistono situazioni di crisi nel comparto moda, alla presenza anche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Inps e i rappresentanti delle Regioni. "Massima disponibilità – ha detto la responsabile del dicastero del lavoro – a valutare insieme alle Regioni le modalità di proroga della cassa integrazione straordinaria. Proseguirà il confronto con i territori e le parti sociali per circoscrivere le priorità dei settori interessati e accompagnare le imprese in questa fase di crisi. Lavoriamo congiuntamente al Mimit proprio per individuare soluzioni di sistema".

Vittorio Bellagamba