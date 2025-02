Verso le elezioni comunali, si prospettano poche civiche

Si muovono sottotraccia la politica e il civismo elpidiensi e, piano piano, comincia ad avere un abbozzo il quadro che sarà presentato agli elettori in vista delle elezioni amministrative. Al momento, chi pare stia un po’ più avanti nella definizione della coalizione è il centrosinistra dove resta confermata la nomination di Mirco Romanelli come candidato sindaco. Da vedere quali e quante liste faranno parte della coalizione che lo sosterrà, anche se pare accertato che almeno una di queste sarà quella che esprime il candidato sindaco. A questa, ovviamente, si affiancherà anche quella del Pd e si vedrà quale altra. Movimenti si stanno registrando anche tra i lattanziani (che fanno capo a Franco Lattanzi) ma in questo caso la situazione è ancora troppo prematura per capire quale è il loro progetto, tantomeno chi potrebbe esserne il candidato sindaco. Si stanno facendo più complicati, invece, i giochi nel centrodestra dove la papabile candidatura di Rossano Orsili starebbe traballando a favore non si capisce bene di chi e c’è chi mette in forse anche una qualche ritrovata unità soprattutto tra Fd’I e Fi che, come noto, nella precedente amministrazione comunale, erano su fronti divisi e opposti. Si vedrà se riusciranno a trovare una sintesi che accontenti tutte le forze in campo e, non ultimo, che sia funzionale in termini di consenso elettorale, anche in vista delle prossime regionali dove il centrodestra dovrà presentarsi unito e dove ci sono consiglieri di maggioranza del fermano che ambiscono alla riconferma. Anche per questo, non ci sarà una proliferazione di liste civiche, considerando che per i partiti sarà importante presentarsi alle comunali con i simboli.

m.c.