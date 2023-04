Verso le elezioni, ecco la civica SiAmo Pse

A fare gli onori di casa nel presentare la lista civica SiAmo Pse è Enzo Farina (ex candidato sindaco Fi). Con Fausto Mangiaterra (ex coordinatore Fi) sono ex forzisti candidati con e per un Massimiliano Ciarpella "orgoglioso di averli con me. Hanno dato tanto a una certa parte politica e insieme ad altri che sono qui, hanno lavorato per una alternativa al centrosinistra. La loro storia con Fi si è interrotta dinanzi a scelte personalistiche che pretendevano di mettere altre logiche davanti all’interesse del paese". "Andremo ad amministrare la città in modo diverso" dice Farina. Si sbilancia Mangiaterra: "Più passa il tempo, più Ciarpella cresce coì come la sensazione che ce la possiamo fare al primo turno". E’ ciarliero, Ciarpella: "Vi dò uno scoop: abbiamo le competenze" annuncia semiserio, scatenando l’ilarità dei presenti. Il riferimento è al competitor del centrodestra che insiste sulle competenze della sua squadra e sul programma di 95 pagine. "Nelle modeste pagine, una ventina, del nostro programma – la bordata di Ciarpella – non parliamo con una logica di diritto amministrativo, lo facciamo con il cuore, inserendo cose che riusciremo a realizzare. E non siamo noi che copiamo". Ce n’è anche per il competitor di centrosinistra: "Nella mia città futura vedo un piccolo approdo turistico, a differenza di chi vuole aprire un minimarket a Cretarola". E giù risate. In SiAmo Pse c’è anche Laura Cifani (già consigliere di maggioranza della Città del Fare): "Non è stato facile decidere ma conosco Ciarpella, mi fido e per me votarlo è naturale". La lista: Enzo Farina, Fausto Mangiaterra, Fabio Alcida, Veronica Baleani, Alice Censi, Michele Chierchia, Gionata Ciarpella, Laura Cifani, Emanuela Costantini, Roberto Festa, Ivano Lupi, Nerico Mignani, Cinzia Natali, Roberto Paniccià, Viviana Talamonti, Paola Venanzi.

m.c.