Verso le elezioni, Petrini ufficializza la candidatura

Nel giorno della sua rentrée ufficiale nel panorama politico cittadino come candidato sindaco, Paolo Petrini si presenta da solo e fa tutto da sé, anche attaccare alla parete della saletta del bar sotto casa, i manifesti elettorali. Non c’è la sua foto, ma una veduta area della città: "Spazio alla città, non a me" chiosa consapevole che, tanto, la sua immagine la conoscono. "Mi presento qui perché ormai sotto ogni casa, c’è una lista civica. E, poiché da 3 anni sono fuori dal Pd, sono un civico anche io" altra battuta con riferimento alla pletora di civiche di questa tornata elettorale. "Sono qui perché ho già fatto il sindaco, ho potuto farlo bene, i cittadini hanno apprezzato. E’ stata la più bella esperienza della mia vita e siccome ho amministrato solo per 5 anni e ho sempre a cuore la mia città, ho sempre avuto il desiderio di completare quell’esperienza". E adesso, l’occasione ce l’ha a portata di mano: "Mi sono messo a disposizione ma in punta di piedi, non mi sono imposto". Con lui e la sua lista c’è la coalizione uscente: il Pd, La Città del Fare con il sindaco uscente "ma non penso che Marco Traini si candiderà", Civico Impegno, Popolari per Porto Sant’Elpidio "ma non so se Milena Sebastiani si ricandiderà". Le porte sono ancora aperte per altri ingressi: "A differenza di chi si candida chiudendo ad altri o contro qualcuno, non ho chiusure verso nessuno. Il mio è un approccio completamente de-ideologicizzato". Su cosa punta Petrini ? "Parlando con la gente c’è una sensazione di sentirsi soli di fronte alle incertezze e il Comune deve farsene carico, stare dentro i processi di cambiamento, sostenerli e governarli. E’ un fatto assolutamente necessario. La gente deve sentirsi a casa nella propria città. Per fare tutto questo ci vuole un Comune che funziona. Ho esperienze e competenze per affrontare con relativa serenità problemi impegnativi. C’è una città da migliorare per un benessere che sia di tutti. Chi si propone di amministrare pensa sempre di fare meglio di chi l’ha preceduto, l’amministrazione uscente è stata brava, ma io farò meglio". Infine: "Non ho mai fatto politica per raggiungere obiettivi personali, non ho mai fatto intrighi, né complotti. Ho sempre agito alla luce del sole, sviluppando un’attività consistente. Nella comunità elpidiense, allenata al volontariato e al sociale, faccio appello ai cittadini che vorranno dare un contributo. Sono pronto a spendermi perché possano farlo".

Marisa Colibazzi