Verso le elezioni provinciali. Sant’Elpidio a Mare escluso

Il 29 settembre si vota per il rinnovo del consiglio provinciale per il quale sono elettori ed eleggibili i sindaci e i consiglieri in carica nei Comuni della Provincia di Fermo che, in questo caso, non saranno 40, ma 39. Mancherà all’appello, Sant’Elpidio a Mare, Comune commissariato da giugno che andrà al voto a primavera, resta fuori dai giochi, perdendo l’opportunità di avere un ruolo sulle scelte e sulle politiche della Provincia. informa la nota della Provincia. Tutto regolare, ma non accettabile per l’ex sindaco Giovanni Martinelli che riflettendo sulla questione, la ritiene un ‘vulnus’ alla democrazia: "Si toglie la possibilità democratica di una comunità, la mia, di essere rappresentata. Perché? In nome di quale esercizio democratico?". Interrogativi che Martinelli gira . L’ex sindaco si dice meravigliato per il fatto che "tutti i partiti sono in fibrillazione per decidere chi deve stare in Provincia ma di Sant’Elpidio a Mare non importa niente a nessuno. I partiti se ne ricorderanno quando ci saranno le elezioni per scordarselo il giorno dopo, a conferma del fatto che questa città è ormai solo una espressione geografica".

Marisa Colibazzi