Vertice per prevenire le infiltrazioni mafiose

Prevenire e contrastare eventuali infiltrazioni mafiosi nella ricostruzione post sisma. E’ stato questo il tema affrontato ieri nella riunione che si è tenuta negli uffici periferici governativi di Fermo alla presenza del prefetto Michele Di Bari, direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, del prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani, e i vertici territoriali delle forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia di Roma. L’incontro ha fatto seguito alla sottoscrizione del protocollo della legge sisma 2016, avvenuta l’8 luglio 2021, i cui contenuti sono applicati in tutti i cantieri pubblici e privati connessi alla ricostruzione dopo il terremoto. Fulcro di tale documento pattizio è far sì che la ricostruzione post sisma si svolga in una cornice di sicurezza e legalità per l’offerta occupazionale, per lo svolgimento delle attività lavorative, per la salute, per lo sviluppo del territorio nonché per il corretto e legittimo impiego delle risorse pubbliche. La riunione è servita a fare un punto di situazione sui controlli antimafia sui lavori di ricostruzione che riguardano i 17 comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (sono quasi 700 le imprese locali iscritte nell’anagrafe degli esecutori gestita dalla struttura di missione) e a rafforzare i presidi di legalità e sicurezza a tutela di tutti i lavoratori impegnati nei relativi cantieri. In particolare, sono stati ulteriormente valutati e verificati i sistemi di prevenzione di controllo e di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nonché la verifica sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro, attività che vede già impegnata in prima linea la prefettura di Fermo.

f.c.