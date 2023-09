Vesprini: "Altre importanti opere nei prossimi anni"

Assente l’assessore di riferimento nel Consiglio comunale di giovedì è stato il sindaco Valerio Vesprini a relazionare su due argomenti attinenti il bilancio: approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2022 e ricognizione stato di attuazione del programma 202325 e documento unico di programmazione (DUP 202426): "Il dup – ha spiegato – è lo strumento che permette l’attività di vita strategica ed operativa degli enti locali. Si divide in due sezioni: la sezione strategica che ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, la sezione operativa lo ha pari ai tre anni del bilancio di previsione". Secondo lui, i prossimi anni si caratterizzano per la realizzazione di importanti opere quali il nuovo tratto del lungomare, l’attuazione del piano portuale, il viale dei pini, il mercato coperto e piazza Mentana.