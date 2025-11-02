Vesprini inventa il logo della Lnd

E’ stato ricevuto in comune dal sindaco di Monte Urano Andrea Leoni e dall’assessore allo sport Mirko Steca che si sono voluti congratulare per l’importante traguardo raggiunto. Il monturanese 22enne Mattia Vesprini, fresco di laurea triennale presso l’Università Eurpea di Design di Pescara è stato selezionato per ridisegnare la brand identity, o in italiano l’immagine, della Lega nazionale Dilettanti, la più grande lega calcistica italiana con milioni di iscritti. Un’opportunità nata tramite il lavoro di tesi. "La Lnd si era rivolta alla nostra Università – racconta un sorridente Mattia - per dare una nuova identità al brand della Lega che doveva essere rinnovato, uniformato ed ad abbracciare tutte le realtà e i vari marchi presenti. Non è la mia passione il calcio ma adoro le sfide e mi sono lanciato. Dopo una prima selezione siamo rimasti in sei, convocati a Roma per proporre la nostra idea davanti al presidente Giancarlo Abete della Lnd. Hanno scelto proprio la mia idea che punta su innovazione e soprattutto la versatilità, con lo short logo e il marchio capaci di uniformare i vari dipartimenti e le varie categorie. In pratica una soluzione modulabile, unica leggera differenza per la Serie D, per mettere a disposizione anche delle piccole realtà un’immagine nuova e semplice da usare".

E la presentazione è stata prestigiosa: il 23 ottobre a Quarto Tempo, presenti oltre 500 delegati delle delegazioni regionali, della Lnd con il presidente Abete e anche il presidente Figc Gabriele Gravina. "Emozione forte la mia, davanti ad una platea simile non facile. Ma ho catturato l’attenzione con grafiche in movimento, prestazioni animate, illustrando i vari utilizzi con i tagli cromatici e anche il nuovo formato delle Coppe". Ma non ci si ferma qui: laurea in tasca ed ora anche un altro passo già sicuro con Mattia che non ha intenzione di fermarsi. "Ho un contratto di stage già firmato tra Lnd, Università e me per generare il brand-book della Lnd e partirà proprio a giorni. Obiettivo? Definire le linee guida di utilizzo del marchio per ogni occasione o situazione. E proprio il brand ideato sarà quello ufficiale della Lnd a partire dal primo luglio 2026: i primi saranno i campionati estivi per essere poi ufficialmente allargato a tutte le competizioni". Niente male per un ragazzo che dice di conoscere poco il calcio ma in tantissimi a breve, svariati milioni di appassionati e utenti, conosceranno da vicino le sue qualità di grafico e designer.

