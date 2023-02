Vesprini: "Strada fermana, rotatoria entro fine anno"

Riuscirà il sindaco Valerio Vesprini a svegliare dal letargo il progetto della rotatoria che dovrebbe sorgere all’incrocio della superstrada per Fermo con via Fossaceca e all’altezza della lottizzazione commerciale? Il condizionale è d’obbligo se si considera che il progetto in questione è impantanato da anni nella burocrazia. Il sindaco predecessore dell’attuale, Nicola Loira, convinto della bontà di quell’infrastruttura, peraltro già finanziata con 160.000 euro, ha fatto tutto e di più per poterla presentare realizzata alle comunali dello scorso 12 giugno. Non ce l’ha fatta. Ora ci riprova chi gli è subentrato.

Sindaco qual è lo stato dell’arte?

"Ho ripreso in mano il progetto un mesetto fa – riferisce il sindaco Vesprini – per verificare quali dovranno essere i passi nell’immediato per poter riprendere il cammino e condurlo alla fine". Quali sono questi passi?

"Ci sarà da modificare la convenzione Comune-Anas per un aggiornamento dei prezzi che nel frattempo sono cresciuti vertiginosamente. Verrà effettuato non dall’Amministrazione, bensì da un tecnico incaricato dall’Anas".

Quali i compiti di competenza del Comune?

"Mandare in Provincia la Vas (Valutazione ambientale strategica), effettuare una variante di modesta entità del progetto della rotatoria e farlo approvare dalla Giunta municipale eseguire l’esproprio di una piccola porzione di terreno di proprietà dell’Asur".

Tutto questo valutato, che non è poco, ha un’idea di quando potranno essere avviati i lavori di costruzione della rotatoria?

"Spero proprio entro quest’anno... Non prima se si considera che il solo iter di approvazione in provincia della Vas si porta via almeno tre mesi. Intanto ho dato ordine al dirigente di contattare il progettista dell’opera, ing. Ramadori, per un incontro con me in Comune".

Lei è convinto della validità di tale rotatoria?

"Certamente sì. Sarà una funzione di assoluto rilievo quella che sarà chiamata a svolgere: da una parte a regolare il flusso dei veicoli all’interno della lottizzazione commerciale artigianale strada fermana, all’entrata e all’uscita dalla stessa, dall’altra a costituire un presidio di sicurezza per chi percorre la superstrada, rallentando il traffico in un punto in cui negli anni si sono verificati molti incidenti, anche gravi".

La rotatoria, quindi la sistemazione della viabilità, era uno degli interventi individuati da sempre dall’Amministrazione per il recupero di una lottizzazione commerciale artigianale che, progettata con ambiziosi obiettivi di sviluppo, è finita nel decadimento più totale.

Silvio Sebastiani