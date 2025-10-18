Vesprini su piazza Mentana:: "Dopo il restyling ci sarà più verde"

Piazza Mentana torna al centro del confronto pubblico e il sindaco Vesprini replica all’accusa degli ambientalisti di avere in programma l’abbattimento di 11 piante della piazza. Il primo cittadino precisa: "Sono stati abbattuti otto pini, un leccio e una palma per esigenze di sicurezza e accessibilità: apparati radicali e chiome interferiscono con marciapiedi, sottoservizi e passaggi, creando ostacoli e rischi per persone con mobilità ridotta, bambini e anziani. In più, la palma è compromessa dal punteruolo rosso, con un potenziale pericolo di crollo che impone un intervento immediato. La riqualificazione non toglie verde: lo moltiplica. Al termine dei lavori saranno messi a dimora 44 nuovi alberi, 8 pini collocati all’esterno dell’area centrale, 8 lecci, 20 cipressi e 8 lagerstroemie — con un rapporto superiore a quattro nuove piante per ogni esemplare rimosso. L’impianto arboreo sarà riorganizzato per garantire ombra, qualità paesaggistica e piena fruibilità dei percorsi. La pavimentazione in terra battuta manterrà una permeabilità pari all’attuale, mentre le aiuole a terra verranno ampliate fino a quasi 850 metri quadrati, favorendo l’assorbimento dell’acqua piovana e la valorizzazione del verde urbano. La superficie pavimentata si ridurrà a vantaggio delle aree verdi. Capitolo accessibilità: la nuova configurazione della piazza ordina i flussi, migliora la visibilità e rende più agevoli gli spostamenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Infine, la ricollocazione del dehor privato è stata valutata con cura e approvata dalla Soprintendenza, al termine di un confronto costante con l’Amministrazione. La chiosa del sindaco: "Il risultato atteso è una piazza più accogliente, sicura e accessibile per tutti".