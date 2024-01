Vesprini sulle tamerici : "Un filare da 80 piante"

Quante delle 59 tamerici formanti il filare nel lungomare sud, saranno traslate da ovest ad est dello stesso lungomare per dar vita ad un nuovo filare? Che le piante saranno spostate è ormai un dato acquisito fortissimamente voluto dall’amministrazione, allo scopo, mai dichiarato ma l’unico considerato perseguibile, del recupero di aree per parcheggi. Dovranno mettersi il cuore in pace gli ambientalisti contrari a che quelle essenze arboree venissero sradicate e poi ripiantate altrove. Ma quante delle 59 dovranno subire il trasferimento? E’ uno dei quesiti che la consigliera del Pd, Catia Ciabattoni, rivolge con un’interrogazione al sindaco, Valerio Vesprini. L’Interrogazione in Consiglio comunale è stata letta ed illustrata dal capogruppo del Pd, Nicola Loira, essendo la Ciabattoni impegnata a gestire la seduta consiliare come vice del presidente del Consiglio, assente. La risposta del primo cittadino: "Non siamo ancora in grado di sapere con precisione quante piante verranno spostate. Nel report dei tecnici si parla di 25, ma è un dato assolutamente inattendibile. Il vero numero si conoscerà durante il trasferimento delle essenze in quanto più e meglio si potrà verificare quelle che alligneranno nel nuovo filare. In ogni modo le piante che non si riuscirà a spostare verranno sostituite con altre della stessa specie e della stesse dimensioni. Puntiamo ad avere un nuovo filare con 80 piante, quindi 21 di più rispetto a quello vecchio, un filare più omogeneo e più rigoglioso e in grado di fornire un bel colpo d’occhio".

Così il sindaco Vesprini. In merito al Consiglio comunale c’è, inoltre da riferire che all’ultimo minuto Nicola Loira ha presentato un’interpellanza, integrativa dell’interrogazione, per sapere quali fossero le intenzioni dell’amministrazione in merito alla lettera inviatale dal dipartimento regionale forestazione, chiedendo delle delucidazioni in merito alla vicenda delle tamerici e sospendendo per 30 giorni il procedimento per il riconoscimento del filare monumentale chiesto dal Comitato per il Lungomare.

"Nel prendere atto che gli uffici regionali preposti hanno seguito l’iter progettuale – asserisce il sindaco - la lettera sospende per 30 giorni la procedura per il filare storico, non certo per il cantiere per la riqualificazione del lungomare che va avanti". La risposta non soddisfa il capogruppo del Pd che in sede di replica dichiara "le domande poste nell’interrogazione erano puntuali e tecniche, mentre le risposte del sindaco sono state lacunose e non nel merito".

Silvio Sebastiani