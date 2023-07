Vessa la figlia per il fidanzato italiano Stop del giudice al padre-padrone

di Fabrio Castori

Non poteva accettare che la figlia 20enne frequentasse un "infedele" italiano e allacciasse con lui un rapporto sentimentale. Ma è accaduto proprio a quel padre padrone, integralista islamico, marocchino, che si è trovato di fronte ad una situazione inaccettabile per la sua cultura. I suoi tentativi di dissuadere la ragazza, però, avevano solo ottenuto l’effetto contrario e lei era andata a vivere a casa del suo fidanzato, scatenando il finimondo in famiglia. La reazione del padre è stata infatti violenta, alimentata dalla voglia di fargliela pagare per averlo disonorato e aver accettato di vivere come un’occidentale. E’ così che è iniziata una lunga serie di minacce, anche di morte, seguite da violenze psicofisiche che hanno portato all’esasperazione la ragazza, tanto da incominciare a temere per la sua vita. Una condizione di paura costante sfociata in una denuncia alla polizia che, dopo aver verificato la terribile situazione, ha comunicato i fatti alla Procura della Repubblica di Fermo, che ha chiesto e ottenuto una misura cautelare per il padre della vittima, un 50enne marocchino residente a Fermo.

Ieri gli uomini della squadra mobile della questura di Fermo hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo nei confronti del padre che aveva posto in essere i maltrattamenti nei confronti della figlia, sfociati poi in una serie di condotte persecutorie nei suoi confronti. Come detto la giovane aveva intrapreso una relazione sentimentale con un coetaneo fermano, ma quando aveva deciso di andare via da casa per andare a vivere con il suo fidanzato, il padre era andato su tutte le furie. La ragazza si è rivolta alla polizia e gli investigatori della squadra mobile hanno effettuato immediate indagini, raccogliendo varie fonti di prova dalle quali sono emerse le responsabilità del 50enne. All’esito dell’attività investigativa, l’autorità giudiziaria ha quindi emesso nei confronti del nordafricano, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla figlia e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, nonché di comunicazione con qualunque mezzo diretto e indiretto.