Vetrine pasquali nei negozi del centro

Sono quasi sessanta le attività commerciali che si ritrovano nel gruppo ‘Fermo in vetrina’, un progetto sociale ideato da Alessandra Remia della gioielleria ’Le Petit Bijou’ in piazza del Popolo. Uno spazio comune, mai riuscito prima, che vede insieme tante realtà, tutte diverse, che dialogano e si supportano a vicenda. Anche per Pasqua si è pensato ad un piccolo progetto che potesse destare curiosità e voglia di fare shopping in città, sono 19 i negozi che hanno aderito e che esporranno un vaso di vetro pieno di ovetti, chi riuscirà a indovinare il numero delle uova di cioccolato sulla foto pubblicata sulla pagina facebook di Fermo in vetrina vincerà buoni spesa negli altri negozi aderenti.