Via 60 alberi dal lungomare: "Conserviamo i tamerici"

di Silvio Sebastiani

comunale esprime la volontà e l’indirizzo alla Giunta perché nel progetto di rifacimento del lungomare zona sud, sia apportata la modifica per conservare tutte le essenze arboree costituite da tamerici, presenti da decenni, eliminando la previusione dello spostamento dello spartitraffico verso ovest, dell’abbattimento delle piante e della loro sostituzione con altre essenze arboree". E’ il testo della mozione presentata dai consiglieri di minoranza con la richiesta che venga iscritta all’odg della prossima adunanza del Consiglio e sottoposta a formale votazione, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento. I consiglieri di opposizione sono i primi ad alzare le barricate in difesa delle piante di tamerici presenti a sud alla notizia che martedì iniziano i lavori di riqualificazione del lungomare, il cui progetto ne prevede l’eliminazione per guadagnare una trentina di posti auto. Demolire, per un piatto di lenticchie, cioè per guadagnare pochi posti auto, piante belle e delicate nei colori ma anche resistenti e adattabili e che qualificano con la loro presenza un intero quartiere è difficilmente condivisibile. Non sarà un’operazione semplice: torneranno infatti a farsi sentire tutte le associazioni ambientaliste e si prevede una fortissima contestazione. Nella premessa al testo della mozione i consiglieri di cui sopra sostengono che l’opera che si sta avviando sul lungomare è importante, ma contiene alcune decisioni non condivisibili: "In particolare – sottolineano – non si ritiene giusto e rispettoso per l’ambiente e per l’immagine turistica di Porto San Giorgio, procedere con l’abbattimento di almeno 60 tamerici, solo per acquisire lo spazio per non più di 30-32 parcheggi sul lato ovest della carreggiata. Si chiede, quindi, che tale decisione venga annullata e le piante siano conservate nella loro attuale posizione, cerando di reperire i parcheggi nelle immediate vicinanze. Il mantenimento delle essenze arboree esistenti inserite come sono nel contesto urbano da decenni, produrrebbe un notevole valore aggiunto per l’intera zona. In via “assolutamente subordinata” si propone di cambiare la mozione principale nei seguenti termini: “Il Consiglio Comunale esprime la volontà e l’indirizzo alla Giunta affinché ci sia il recupero di tutte le essenze arboree attraverso ditta specializzata e conseguente ricollocazione in un tratto di lungomare per manterne la loro valorizzazione nonché il loro valore storico ed ambiental“".