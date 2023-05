Via a ’Pasta e tulipani’ L’Urbani vicino all’Olanda

’Pasta e Tulipani’ è il nome del nuovo progetto interculturale a cura dell’Iis Carlo Urbani, che insieme al comune di Sant’Elpidio a Mare ha ospitato una delegazione della scuola olandese Roc Van Twente per uno scambio culturale di due giorni. Un’esperienza internazionale che ha permesso agli studenti ed ai professori olandesi di vivere e scoprire le bellezze e le tradizioni del territorio, dalla cucina all’arte, e che ha visto responsabili i docenti Mario Andrenacci, Domitilla Nucci, Mariù Moro, Roberto Concetti, Erica Magnante, Barbara Gasparrini e Patrizia Baglioni. Nel corso della prima giornata gli ospiti sono stati accolti a Sant’Elpidio a Mare dal vicesindaco Roberto Greci e dalla dirigente Laura D’Ignazi, con cui hanno apprezzato l’unicità storica dei luoghi della provincia di fermo. Gli studenti dell’indirizzo alberghiero si sono resi poi protagonisti della preparazione dell’evento culinario, nel quale gli ospiti olandesi hanno assaggiato i sapori marchigiani con la presenza del sindaco di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci; alcuni alunni della classe dell’Ite di Porto Sant’Elpidio, selezionati per partecipare allo scambio, hanno messo invece in campo le loro competenze informatiche realizzando un sito dedicato al progetto (www.pastaetulipani.it) e creando un video che racconta le origini dell’iniziativa di scambio in omaggio ai compagni ospiti; gli studenti selezionati del corso Socio Sanitario hanno invece utilizzato le loro competenze laboratoriali realizzando i segnaposto dedicati all’evento ed hanno animato i vari momenti di incontro. Ogni attività è stata svolta in lingua inglese.