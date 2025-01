Via ai lavori di riqualificazione dell’area verde di via Ungheria, nella zona nord della città, per un intervento sul quale l’amministrazione ha investito 150mila euro (coperti con avanzo di amministrazione). Secondo il progetto, lo spazio in questione sarà suddiviso in tre zone distinte con tre diverse finalità: una parte sarà adibita a parcheggio, risolvendo il problema della carenza di posti nel quartiere e decongestionando il traffico; una seconda parte sarà destinata a parco giochi: la terza e ultima area sarà invece destinata e adeguatamente attrezzata ad uno spazio per lo sgambamento dei cani. "Si tratta di un investimento importante per migliorare la qualità della vita, pianificato per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare uno spazio destinato a diventare un punto di ritrovo e di riferimento per i residenti, grazie a spazi funzionali e accoglienti" commenta il vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri.

Va oltre il sindaco Massimiliano Ciarpella spiegando che "saranno anche realizzati marciapiedi nel tratto ovest dell’area, parallelo alla SS16, insieme a una regimazione delle acque piovane per evitare allagamenti in caso di precipitazioni intense".

m.c.