Via ai lavori per ammodernare la bocciofila

Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’ammodernamento degli impianti della bocciofila di Magliano di Tenna. Nel piccolo centro della media Valtenna, settembre è iniziato con la marcia giusta in termini di lavori. In poche settimane sono stati aperti i cantieri di due opere molto attese: il marciapiede lungo la strada statale Faleriense, il cui cantiere è partito la settimana scorsa e ieri sono stati avviati anche gli interventi presso il Centro sportivo bocciofila Maglianese. "I lavori – spiega il sindaco Pietro Cesetti – più specificatamente riguardano l’attuale campo da tennis che diventerà polivalente, con la sua copertura, con utilizzo di arcate in legno lamellare e con fotovoltaico integrato, oltre alla realizzazione di adeguati spogliatoi e altri locali per atleti, arbitri, uffici e depositi. Trattandosi di un progetto relativo al bando ‘Sport e Periferie 2020’, nel periodo della pandemia era indispensabile realizzare anche locali con areazione forzata e idonei a scongiurare contagi". Il progetto è stato elaborato dall’architetto Paolo Buccolini in collaborazione con altri partner; e per tale elaborato il Comune di Magliano di Tenna, ottenne un risultato di riguardo a livello nazionale, infatti, riuscì a raggiungere il 5° posto nella graduatoria di tutta Italia fra i 3.380 istanze complessive presentate. Il contributo ricevuto è stato pari ad 700.000 euro euro con la compartecipazione iniziale di 190.000 euro a carico del Comune.

"Purtroppo però non sono tutte rose e fiori – conclude Cesetti - in questi ultimi anni, tutti i Comuni hanno dovuto, purtroppo, subire forti aumenti dei materiali edili a causa speculazioni sicuramente riconducibili al 110%, e ai lavori all’interno dei paesi che rientrano nel cratere sismico da cui Magliano di Tenna è rimasto fuori. Attualmente il mutuo contratto dal Comune è lievitato a 420.000 euro. L’importo dei lavori è di poco inferiore ai 700.000 euro, il resto sono oneri per la sicurezza, Iva, spese di progettazione ed imprevisti. A tal proposito un imprevisto si è presentato durante le demolizioni, la presenza sotterranea di una cisterna con all’interno ancora del gasolio, che in passato serviva per il riscaldamento del bocciodromo. E’ in corso l’incarico per una impresa specializzata allo smaltimento, secondo le disposizioni dell’Arpam. Come Amministrazione, confidiamo che tutti i lavori vengano terminati entro marzo del prossimo anno, come previsto dal contratto".

Alessio Carassai