Via ai lavori per i marciapiedi della Faleriense

A Magliano di Tenna il mese di settembre porta l’avvio dei lavori per la realizzazione dei marciapiedi lungo la strada statale 239 Faleriense, opera attesa da circa trent’anni. Essendo la principale via di collegamento nella direttrice est – ovest della provincia, la strada Faleriense è sempre molto trafficata a tutte le ore e spesso i mezzi viaggiano a velocità non sempre rispettose dei limiti. Una situazione che ha creato disagio e pericolo per i residenti e frequentatori dell’area artigianale sita nella zona di piane di Magliano di Tenna, qualche anno fa ci fu persino un investimento che purtroppo risulto fatale per una donna anziana. Per questi motivi, l’Amministrazione da anni cerca di realizzare un marciapiede, volontà che ha preso forma proprio in questi ultimi giorni.

"Sono iniziati da pochi giorni i lavori per la realizzazione dei marciapiedi lungo la strada statale Faleriense – commenta il sindaco Pietro Cesetti – opera che la popolazione attendava da circa trent’anni. Il progetto in se non è complesso e i lavori costeranno 150.000 euro, ma per riuscire nell’intento c’è voluto molto tempo per dare seguito all’iter amministrativo. La strada oggi è proprietà dell’Anas che la gestisce, in passato c’è stata prima la Provincia di Fermo poi la Regione, è stato complesso ottenere tutte le autorizzazione e gli accertamenti per gli accessi a raso delle proprietà che insistono lungo la strada, ma alla fine ci siamo riusciti. Il tratto di strada interessato sarà lungo circa 500 metri, i lavori saranno ultimati entro la fine di novembre". L’inizio di settembre però ha significato anche l’avvio di altri piccoli interventi utili alla comunità di Magliano di Tenna, alcuni sono stati ultimati, altri saranno eseguiti nei prossimi giorni. "Fra le note di maggiore interesse sono terminati i lavori di consolidamento dal dissesto idrogeologico – prosegue ancora Cesetti – per un valore di circa 550.000 euro che ha permesso di riqualificare anche il terrazzo panoramico all’ingresso del centro storico. Fra i lavori meno impegnativi, ma comunque utili, alcuni interventi di manutenzione per la scuola in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico in particolare per la sistemazione dei bagni, e l’acquisto di un termoconvettore di una certa potenza per rendere i locali di proprietà comunale, in cui svolge le prove e si riunisce il Coro di San Gregorio Magno, più accoglienti e funzionali".

Alessio Carassai