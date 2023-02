Via ai lavori per piazza della Repubblica

Affidati i lavori per la riqualificazione di piazza della Repubblica all’ingresso di Santa Vittoria in Matenano. E’ il sindaco Fabrizio Vergari ad annunciarlo, dopo aver partecipato ad un bando per la riqualificazione urbana, l’amministrazione è riuscita ad ottenere un finanziamento del valore di 480.000 euro grazie ai contributi del Pns (Piano nazionale di sostegno) del Ministero.

Operazione che si va ad aggiungere ad altri interventi di riqualificazione del paese come riconvertire l’edificio sede dell’ex ospedale.

"Piazza della Repubblica rappresenta l’accesso al centro storico di Santa Vittoria – commenta Fabrizio Vergari – una vetrina per visitatori e turisti che andava recuperata e riqualificata.

L’intervento di rigenerazione urbana ha diversi filoni d’intervento: si tratta di rifare il selciato che in alcuni tratti è costituito da semplice asfalto per altro deteriorato a causa dell’usura, una parte invece è costituito da una pavimentazione più pregiata. Inoltre la presenza di alcuni alberi ha prodotto il sollevamento del terreno e alcune rotture.

I lavori in procinto di inziare nel comune fermano

avranno appunto la funzione di risistemare tutta la pavimentazione

con interventi in linea con il contesto architettonico del centro storico, che avranno anche la funzione

di eliminare danni provocati dal tempo e valorizzare l’ingresso del paese.

I lavori inquestione sono stati appena assegnati dal Comune di Santa Vittoria in Matenano alla ditta vincitrice dell’appalto, indicativamente possiamo auspicare che entro

l’autunno prossimo la nostra piazza sarà riconsegnata alla comunità".

a.c.